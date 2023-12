Identità, dibattito sulle ville bianche: "Non esistono case ’fortemarmine’"

Non ci sono case ’in stile fortemarmino’. L’architetto Lino Giorgini, estensore del piano operativo di Forte dei Marmi, dipana uno degli argomenti più dibattuti in merito all’identità locale e al crescente fenomeno – da molti percepito come ’pericolo’ – delle nuove ville cubiche bianche. "La soluzione? Un dialogo equilibrato tra preesistente e continuità" sentenzia il tecnico. "Forte dei Marmi – argomenta Giorgini – non si caratterizza per la presenza di un patrimonio architettonico storico di particolare pregio, tranne rare eccezioni; gli ultimi quarant’anni hanno avuto una fortissima produzione edilizia, in controtendenza al costante declino del numero degli abitanti (fenomeno singolare e molto più marcato rispetto ai Comuni vicini); chiunque attraversi il territorio noterà la presenza di una quantità incredibile di cantieri (unica in Italia) per interventi sul patrimonio edilizio esistente. Queste dinamiche generano in una parte di cittadini un vero e proprio conflitto tra l’architettura contemporanea e il contesto esistente".

"Nel dibattito locale sull’edilizia, soprattutto da parte dei non addetti ai lavori – prosegue – emerge infatti fortemente la richiesta di un ritorno consolatorio al passato, alla rappresentazione di una vita perduta in uno spazio mimetico, cristallizzato in un’epoca indefinita del tempo antico, costituito da costruzioni realizzate secondo una non ben non definita “architettura vernacolare fortemarmina”, quando invece riterrei necessario far comprendere quanto sarebbe opportuno stimolare una ricerca architettonica sobria, che tenga conto delle preesistenze ma in un rapporto equilibrato fra continuità e discontinuità, orientato alla sostenibilità e, allo stesso tempo, partecipe della propria contemporaneità. Nei dibattiti riguardanti l’iter formativo del nuovo strumento urbanistico sovente ci viene evidenziata la richiesta di norme per le nuove costruzioni finalizzate al rispetto “dei caratteri formali della tradizione locale”. L’estremo tentativo di resistenza culturale rispetto a un’apparente globalizzazione: è vero che, in nome della modernità, si sono prodotti esempi paradossali; esiste però la strada della trasformazione come opportunità di rigenerazione dei fabbricati esistenti, per esaltare i caratteri del contesto storico e dell’architettura contemporanea dialetticamente tra antico e nuovo. Principi che intenderemmo trasferire nel nuovo strumento urbanistico"

Francesca Navari