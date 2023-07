ICare, Pd sullo stato di agitazione "Negli asili insegnanti sottopagati"

"È inammissibile che 36 lavoratori degli asili nido e della scuole materne gestite da ICare, società partecipata del Comune, siano penalizzati e si ritrovino con retribuzioni più basse della media". Così interviene il Partito Democratico dopo l’apertura dello stato di agitazione proclamato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Il contratto che penalizza questi 36 lavoratori – proseguono i Dem – era stato applicato durante il periodo del dissesto del Comune. Non si capisce perché la società ICare, ora che gode di ottima salute, ed investe decine di migliaia di euro in sponsorizzazioni e pubblicità varie, non ritenga di riconoscere i giusti adeguamenti contrattuali a questi lavoratori che svolgono un importante servizio per la collettività". "Chiediamo ad ICare – conclude il Partito Democratico – di rendersi disponibile con le organizzazioni sindacali. Invitiamo inoltre l’Amministrazione ad attivarsi

nei confronti della società partecipata perché si apra rapidamente questo tavolo di confronto".