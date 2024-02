I volontari di Fare Verde raccolgono 120 quintali coi balneari e la Bonifica

L’unione fa la forza, recita il detto. E così è stato domenica durante “Mare d’inverno 2024“, campagna di sensibilizzazione contro l’inquinamento a cura dell’associazione Fare Verde e patrocinata dal Comune. I volontari hanno pulito la zona intorno al pontile di Tonfano con la collaborazione del Consorzio di bonifica e dei balneari di Marina, i quali avevano in precedenza raccolto pneumatici e rifiuti vari accatastandoli in mucchi che sono stati poi rimossi. Questa sinergia ha coinvolto una quindicina di persone, inclusa l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori. "Abbiamo trovato suole di scarpe – racconta Anna Silvestro, presidente di Fare Verde – bici, sedie di plastica, tubi, polistirolo, reti da pesca, lattine e bottiglie. Nell’occasione sono stati censiti i rifiuti presenti sul litorale per ricordare a tutti la necessità di evitare cattivi comportamenti come l’abbandono di rifiuti sulla battigia o l’utilizzo delle fogne per eliminarli. Ringrazio l’assessore Gliori, Nicola Conti del Consorzio di bonifica, l’Ersu per i sacchi e la raccolta, il presidente dei balneari Francesco Verona per aver messo a disposizione la ruspa e tutte le persone che hanno partecipato".