I volontari analizzano il terreno a Camaiore: così si prevengono gli incendi

Analizzare i terreni per poter prevenire gli incendi. È questo il progetto a cui hanno partecipato i volontari della Croce Verde di Viareggio, per la sezione antincendio boschivo, su impulso della Regione Toscana. Un’iniziativa che per la Provincia parte da Camaiore, per essere esteso ad altre realtà tipizzate del territorio.

I tecnici Aib della Regione, al fine di creare una “cartina al tornasole” per gli incendi boschivi, hanno individuato una particolare area del Comune in quanto rappresentativa dello stereotipo vegetativo e boschivo presente nell’area di competenza della Sala Operativa Antincendi Boschivi della Provincia di Lucca. I volontari della Croce Verde dovranno periodicamente rilevare alcuni parametri che verranno poi comunicati ai tecnici regionali per le valutazioni delle condizioni di innesco

"Ringrazio i volontari, ancora un volta in prima linea per la tutela del nostro patrimonio, che – commenta l’assessore alla Protezione Civile Graziano Dalle Luche – con grande spirito di servizio e forza di volontà mettono in atto questo importantissimo servizio di prevenzione e tutela del territorio. Anche e soprattutto dopo il tragico incendio di un anno fa, risulta ancor più stringente è necessario effettuare attività come questa, fondamentale per mettere in atto tutte le misure di tutela per il nostro territorio collinare e boschivo".