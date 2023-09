I versi poetici Entrano a scuola Laboratori d’arte

La poesia entra nelle scuole medie e superiori grazie all’iniziativa di una donna che ha scommesso nel valore educativo e nel valore catartico dei versi. "Ho preso contatti nelle scuole di Pietrasanta, Seravezza, Camaiore perchè ho come progetto la realizzazione di laboratori nei quali la poesia, l’arte diventa strumento educativo, linguaggio per trasmettere a far conoscere i valori etici morali che in questo momento storico sembrano essersi smarriti", Ella Ciulla (foto), insegnante in pensione, ma artista e poetessa per passione da quando era adolescente, racconta alla Nazione il sogno nel cassetto e si racconta a cuore aperto.

Il suo nome è Maria Caterina docente di inglese, Ciulla è lo pseudonimo da poetessa?

"Si. Ella è in sintesi la concezione che ho della poesia: l’essenziale che condividiamo con la collettività", racconta Ella Ciulla che da un anno dalla Sicilia ha scelto per motivi familiari di vivere a Pietrasanta ch considera lo scrigno dell’arte.

Quando ha scoperto la poesia?

"Da adolescente é stata la mia passione, il mio linguaggio per comunicare".

I suoi versi cosa comunicano?

"I valori. La parola è strumento educativo. Vivo l’arte come momento di condivisione dove non emerge l’individualismo".

Quanti libri ha pubblicato ?

"Tre. L’ultimo a dicembre 2015 anno “La Terra nuova dei Canti. Canti di Pace“ edizioni Nicomp (Nicoletti edizioni di Firenze). Non credo di farne altri".

Maria Nudi