I vandali nel borgo Devastate le fioriere

La strada che si arrampica fino al borgo di Santa Lucia, sulle colline di Camaiore, è puntellata di girasoli. Li hanno piantati i residenti della frazione, un centinaio compresi quelli che vivono sui due versanti, per dare il benvenuto ai turisti, per lo più stranieri, che d’estate ripopolano il paese. Innamorati dei suoi scorci panoramici, delle case arroccate rinnovate con gusto, del cibo schietto e del buon vino.

E sempre per ingentilire la piazzetta della chiesa, dal cui campanile la vista si apre a 360 gradi sul mare e le Apuane, i residenti hanno deciso di sistemare e prendersi cura di alcune fioriere. Ci sono riusciti per un anno, ma la notte scorsa qualcuno si è accanito senza una ragione contro quella premura civica. Evidentemente, ieri notte, il buon senso si è smarrito in mezzo a quei tornanti che portano fin là. Dove il caldo insopportabile non arriva, e nemmeno il caos della città. I vasi di coccio infatti sono stati spaccati, altri di plastica sono stati ribaltati. Alcuni girasoli recisi, i gerani, invece, calpestati.

Adesso dovranno ricominciare da capo i residenti, riuniti nel “Comitato paesano di Santa Lucia“: sostituire i vasi e i girasoli, piantare nuovi fiori. E certamente lo faranno, anche se è difficile sopportare questo attacco senza un senso. Questo dispetto ad una comunità che, senza tanto clamore, dedica tempo e risorse per rendere più accogliente la sua frazione. Che, come spesso capita alla frazioni, è marginale nell’agenda istituzionale. Da tempo Santa Lucia attende ad esempio un piano per risolvere i problemi della sosta, forse perso anche quello lungo i tornanti che portano fin là...

mdc