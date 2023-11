I turisti ci sono. Ora costruiamo la stagione

Strambi

Allora, a pesare in positivo, erano state le vacanze di prossimità “scelte“ (giocoforza) dagli italiani. Oggi, aver incrementato ancora, significa che questa zona continua ad esercitare un grandissima attrattiva al di là di quella fase. E, per giunta, il tutto al netto dei numeri di settembre e ottobre (beneficiati da temperature sopra la media e da bellissime giornate) che hanno portato numerosi stranieri. Insomma altro che piangere, come dicevamo. C’è da rimboccarci le maniche e capire gli elementi imprescindibili su cui investire. Il primo è quello dell’allungamento della stagione. Avere più presenze a luglio e ad agosto non apporta un incremento del Pil locale, che si ha invece promuovendo il territorio in primavera e autunno. Proprio iniziando a puntare sugli italiani che, durante i mesi estivi sono tornati, complici i prezzi più competitivi e il peso dell’inflazione, a volare all’estero (+30%). Come? Puntando sui diversi tipi di turismo: da quello culturale (concerti, mostre, rassegne di libri e di cinema) a quello enogastronomico (creare eventi ad hoc sulla cucina di qualità e il buon bere), dal turismo sportivo (dal running alla bicicletta; dal basket alla vela). E perché no sui grandi eventi legati alla nautica (siamo o non siamo il distretto più importante d’Italia)? Il tutto finalizzato ad attrarre un pubblico che si muove ed ha una propensione di spesa. E perché non farlo in una dimensione di collaborazione tra territori, anziché continuare sulla strada del campanilismo? Tanti eventi direte già ci sono. Ed è vero. Ma non hanno quella dimensione e quella capacità di attrarre italiani che arrivano fuori dai confini regionali e che sono pronti a fermarsi per un fine settimana lungo. Ecco perché l’Ambito Turistico può e deve rappresentare il luogo di progettazione. Dall’altra parte però anche gli operatori devono essere pronti ad aprire e investire. Il motto “chi non piange non puppa“ è superato. Il segnale che arriva dal Principe di Piemonte (non chiude d’inverno) è positivo. Da imitare. Per tutti.