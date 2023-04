I turisti affollano la città Ma gli albergatori piangono "Non c’è stato il sold out"

di Alice Gugliantini

Una Liberazione che non è stata una liberazione. Per il ponte non ci sarà il tutto esaurito negli alberghi della Versilia. "Si spera comunque nel last minute", affermano gli operatori. "Il ponte purtroppo va a rilento — osserva Sandra Lupori, presidente Federalberghi Viareggio —. Al momento non sta andando come speravamo. Di sicuro non è da sold out. Al momento si trovano camere in qualsiasi categoria. La clientela è principalmente italiana, ma il punto è che speravamo di rompere tutti e quattro i giorni". Lupori prova a fare delle ipotesi. "È troppo vicino alla Pasqua, poi c’è la disponibilità economica delle famiglie. E, poi, il meteo ci mette il suo. Non sono le temperature del 2020 quando c’era il lockdown. Ma comunque anche per il primo maggio le richieste sono per ora sottotono".

"Ci aspettavamo più presenze, ma andava messo in conto. Fatto sta che questo doveva essere l’anno della riapertura totale", sottolinea Maria Bracciotti, alla guida della categoria a Lido di Camaiore. "Di sicuro saranno di più i flussi sulle città d’arte toscane. La costa è stata penalizzata da una Pasqua vicina, dal meteo e dal vicino ponte del primo maggio. Quando i ponti sono troppo vicini, il cliente domestico non si muove. Ci aspettiamo dalla metà di maggio più stranieri, visto che iniziano le loro festività. Poi c’è ancora il fattore bollette, siamo di vedere quanto sono discese".

Stessa situazione anche a Marina di Pietrasanta. "Un ponte abbastanza lento — afferma Marco Marcucci, presidente della categoria —. Evidentemente dopo Pasqua la coperta è corta, ci sono pochi soldi in tasca. A Pasqua comunque abbiamo lavorato tanto. Non credo che sia per le temperature che c’è poca gente: è un discorso economico". Per Marcucci comunque il problema è la mancanza di eventi. "Non ci sono manifestazioni importanti che attirano persone a soggiornare e non a venire dalla mattina alla sera, di cui giovani locali e pizzerie ma non gli alberghi. In Romagna sono strapieni come a Ferragosto. Soprattutto a Cervia dove c’è una manifestazione di aquiloni. Ma questa è una malattia cronica di questa zona. In ogni caso molto dipende da quando cade Pasqua: può essere un traino o un freno. Per questo ponte è stata un freno". Quadro simile anche a Forte dei Marmi. "Ci si aspettava qualcosa di più — ammette Paolo Corchia, alla guida degli albergatori e vicepresidente nazionale — ma comunque il quadro non è così entusiasmante ma neanche così deludente. Anche stamani ci sono state delle prenotazioni dirette in last minute. C’è stata una preferenza per le città d’arte, visto che le temperature non sono così calde. D’altronde non tutte le primavere sono uguali. Gli alberghi in ogni caso sono aperti al 90%, chi è chiuso è perché sta facendo dei lavori. Alcuni non tutti, quasi il 90%. Lo scorso anno era andata meglio, però il primo maggio cadeva di domenica. Quest’anno invece sono buone le aspettative per il prossimo ponte".