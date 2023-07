I traffici della banda del buco Il ruolo di Massimo Vivoli Così sbloccava gli affari

Che ruolo aveva Massimo Vivoli nella "banda del buco" sgominata due giorni fa dalla Guardia di Finanza? Secondo i magistrati, agiva come "prestanome" dei vertici della presunta associazione per delinquere, soprattutto in qualità di "fiduciario" del pregiudicato Riccardo Pieraccini.

Ma in che modo la sua presenza si traduceva in vantaggi concreti per il gruppo? Vivoli era subentrato come socio di maggioranza al 60 per cento in Mdm Holding Srl, "società acquistata – scrivono i magistrati – per l’acquisizione di punti vendita che avrebbero portato liquidità quotidiana ’a pioggia’. Dalle indagini è emerso che il suo ingresso in società sarebbe stato fittizio: non avrebbe mai pagato un euro per l’acquisizione delle quote (tanto che lui stesso, in una telefonata, non ne ricorda il valore), e la sua presenza sarebbe servita solo a dare lustro al gruppo. A tal proposito, i magistrati hanno ricostruito un’importante trattativa per l’acquisizione di decine di supermercati, in cui il referente della "banda del buco" incaricato di condurre le operazioni, Stefano Bedogni, "comunicava di aver effettuato una importante operazione societaria con un nuovo socio finanziatore (Vivoli; ndr) che avrebbe compiuto notevoli investimenti nel settore alimentare". Bedogni operava in qualità di direttore commerciale della società "La Meridiana" e trattava con "Coop Alleanza 3.0". Sempre dalla documentazione raccolta nel corso delle indagini, "nel luglio 2020, in concomitanza con tale operazione societaria (l’ingresso di Vivoli in Mdm Holding; ndr), il signor Bedogni richiedeva a Coop Alleanza di proseguire con Mdm Holding (...) la trattativa già in corso".

L’operazione sarebbe andata in porto a gennaio dell’anno successivo con la stipula del contratto. "L’aver prospettato a Coop Alleanza 3.0 l’ingresso di un nuovo socio finanziatore – scrivono ancora i magistrati – aveva ’rassicurato’, e non poco, la società cedente circa la credibilità della controparte": il piano industriale prospettato a Coop 3.0 da Mdm Holding era infatti corredato dal "corposo curriculum vitae del nuovo socio" e "sottolineava la solidità delle società e le relative prospettive di crescita del business, ’grazie alle relazioni maturate dal socio con le associazioni di categoria, in forza del suo ruolo di presidente di Confesercenti’". In assenza di Vivoli, concludono i magistrati, "l’associazione non avrebbe potuto rilevare i punti vendita e, quindi, dare concretezza al progetto criminoso".

DanMan