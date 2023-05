I tagli alle scuole arrivano a Roma La Lega porta il caso al Ministero

"A seguito della notizia dei tagli alle scuole della nostra città, con riferimento al caso dell’Istituto comprensivo di Torre del Lago, oltremodo penalizzato, e alle Viani, ci siamo subito attivati ad ogni livello di governo al fine di salvaguardare i nostri istituti" assicura il consigliere comunale della Lega Alberto Pardini. "Grazie all’intervento dell’Onorevole Elisa Montemagni il caso è arrivato negli uffici del Ministero , mentre il Consigliere regionale Massimiliano Baldini si è attivato a livello provinciale e regionale". "Sul tema – prosegue Pardini – c’è stato un interessamento diffuso da parte della politica, e questo è un bene". "E in tal senso – aggiunge – apprezzo che anche il PD viareggino si sia finalmente unito a questa battaglia e li invito a concentrare le loro attenzioni non tanto, strumentalmente, sul Governo, quanto a livello regionale, dove abbia riscontrato le maggiori resistenze, in particolare sul loro Assessore all’Istruzione affinché si attivi concretamente con l’Ufficio scolastico regionale per rivedere le scelte fatte".