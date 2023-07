I soliti incivili dei rifiuti Sacchi lasciati in terra Arrivano le telecamere

di Daniele Masseglia

Mobili in legno, lattine e carte, sfalci di vegetazione e pezzi di plastica da giorni fanno bella mostra dove in realtà non dovrebbero mai stare. Abbandonati senza ritegno da chi sale in macchina fino alla parte alta di Valdicastello, tira giù il finestrino e lancia il rifiuto. "Tanto qualcuno verrà a ritirarlo", si presume sia questo il ragionamento di chi compie gesti del genere, che oltre a trasgredire le norme sul conferimento dei rifiuti si traducono anche in abbandoni abusivi – passibili di sanzioni e denunce – e in brutture estetiche che portano con sé conseguenze igienico-sanitarie per l’ambiente circostante. Episodi che gli abitanti della località Mulinetto ritengono inaccettabili, tanto da segnalarli al nostro giornale. "Qua da noi – spiegano – c’è stato l’ennesimo abbandono di rifiuti. Ancora una volta ci lamentiamo per quanto accaduto e chiediamo aiuto affinché questo problema venga risolto una volta per tutte. In questo ultimo ’raid’ hanno scaricato direttamente da una macchina anche un sacco bianco contenente sfalci di vegetazione. Ormai sta diventando una cosa seriale: si disfano degli ingombranti e se ne vanno. E anche se interviene Ersu per rimuovere il tutto, gli incivili ritornano dopo pochi giorni e continuano a comportarsi come niente fosse".

Scene simili erano avvenute di recente anche intorno all’isola ecologica di Strettoia. In quel caso Ersu spiegò che tra gli autori probabilmente c’erano anche giardinieri “furbetti“ che in quel modo evitano di recarsi al centro di raccolta del verde in via Pontenuovo, risparmiando la spesa del conferimento. "Sono fenomeni di inciviltà – interviene l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – che possiamo fermare solo con le multe visto che dare l’opportunità di differenziare i rifiuti negli appositi centri purtroppo, con certe persone, è perfettamente inutile. Ho visto con i miei occhi sacchetti abbandonati a soli 20 metri dal centro raccolta di via Olmi. Comportarsi così è proprio uno spregio. Li ho caricati in macchina e li ho portati personalmente da Ersu".

Al di là dello sdegno, la giunta ha già pronta una contro-mossa. "Siccome esiste gente incivile che non rispetta niente e nessuno – annuncia l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – riattiveremo le telecamere mobili e temporanee per controllare queste situazioni e individuare i responsabili. Sinceramente speravamo che fosse un fenomeno sorpassato e invece esiste ancora. Del resto far pulire questi ambienti da Ersu ha un costo per la comunità e non è giusto che ci rimettano i cittadini che rispettano le regole. Troveremo gli autori di questi abbandoni e li puniremo in base a ciò che prevedono norme e regolamenti".