"I soldi pubblici utilizzati come bancomat"

"Ritengo vergognoso che con i soldi pubblici uno dei candidati sindaco si stia pagando la campagna elettorale con la scusa di promuovere gli artigiani di Pietrasanta". La missiva, diretta al candidato Alberto Giovannetti (Lega, Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto, Ancora Pietrasanta), porta la firma del candidato Massimiliano Simoni (nella foto), sostenuto da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta, e arriva all’indomani della presentazione al Sant’Agostino del documentario “Gli artigiani a Pietrasanta” di Gionata Paolicchi, in corsa per un posto da consigliere comunale nella lista Mallegni (Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto). "È inutile – scrive Simoni – che il sindaco minimizzi questa scorrettezza dicendo che la delibera di incarico a Paolicchi, candidato in una lista che sostiene proprio Giovannetti, sia di febbraio e quindi fuori dalla campagna elettorale. La determina di pagamento è infatti del 6 aprile, quindi in piena campagna elettorale e in regime di par condicio: la presentazione è stata inopportuna e quantomeno da cancellare". Simoni ritiene "vergognoso e in spregio alle regole" anche l’annuncio sulla presenza di membri del governo, tra l’altro di FdI e quindi a sostegno di Simoni: "Magari non sono nemmeno stati informati di questo palese conflitto di interessi. E non vogliamo dire nulla sul posizionamento dell’opera in bronzo ’Tindaro screpolato’ di Mitoraj davanti a quello che credono diventerà il futuro Museo monotematico a suo nome?

Lo sanno i cittadini che trasporto e posizionamento della statua, che appartiene alla collezione privata di Jean-Paul Sabatiè, presidente della Fondazione Mitoraj, sono stati eseguiti da un’azienda legata al sindaco ed alla sua famiglia? Operazioni finanziate con i soldi dei cittadini, che non devono essere il bancomat elettorale del sindaco".