I requisiti per poter contribuire

Requisiti dei donatori: avere dai 18 ai 70 anni, non pesare meno di 50 Kg. Pressione arteriosa sistolica 110-180 mmHg; polso 50100 battitimin, regolare; avere un emoglobina non inferiore a 12,5gdl per le donne, per gli uomini 13,5gdl. Dopo i 60 anni l’idoneità va fatta valutare da un medico con un ECG effettuato negli ultimi 12 mesi. Dai 65-70 deve essere massimo di 6 mesi prima. Buona salute (può iniziare a mangiare sano, rimanere idratato, praticare attività fisica e non abusare di alcol e sigarette). Criteri di esclusione temporanea del donatore. Non è sempre possibile donare il sangue, esistono dei criteri di sospensione, questi sono alcuni: parto sospensione 6 mesi; ciclo mestruale in atto; allergie in atto; malattie infettive da valutare alla guarigione; agopuntura quattro mesi; trasfusione di emocomponenti o emoderivati.

Criteri di esclusione permanente. Ecco alcune cause: alcolismo cronico; assunzione di sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni; epatite B, C; infezione da HIV 1-2, da HTLV 1-2; trapianto corneadura madre.