I Recruiting days all’Osterietta. Possibilità di impiego per l’estate

Ancora pochi posti disponibili per i “Recruiting days“, in agenda domani e giovedì all’Osterietta dalle 9,30 alle 13,30 come occasione di incontro tra le aziende del settore turistico e chi cerca un’occupazione per la stagione estiva. L’appuntamento di domani sarà esclusivamente rivolto alle strutture di Federalberghi Marina di Pietrasanta, con più di una trentina di hotel che proporranno, tra le varie figure, un impiego da receptionist, lavapiatti, cameriera di sala o ai piani, pizzaiolo e barman. Domani invece toccherà agli stabilimenti balneari e agli esercizi commerciali, in questo caso grazie al supporto del Consorzio mare Versilia e dell’associazione commercianti “Tonfano 2.0“. Terminati i colloqui e fatte le opportune valutazioni, saranno gli addetti delle varie attività a mettersi direttamente in contatto con le persone selezionate. I candidati potranno presentarsi a più operatori nell’arco della stessa mattinata, lasciando il proprio curriculum vitae in formato cartaceo: consigliata la prenotazione allo 0584-794989 (oggi ore 15-18, domani 9,30-14 e giovedì 9,30-12,30) o agli indirizzi di posta elettronica [email protected] e [email protected]