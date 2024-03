I rapaci amano il Lago di Porta. Censite quasi 80 specie

Il loro obiettivo ha immortalato quasi ottanta specie di rapaci in transito sul Lago di Porta, regalando sorrisi e ventate di ottimismo in un periodo molto delicato per l’oasi naturale protetta viste le annose diatribe per la vicina attività di Cava Fornace. Un esito confortante quello della giornata di censimento ai rapaci di transito sulle rupi del Porta effettuata domenica da un gruppo di fotografi naturalisti. In linea generale il loro resoconto finale parla di una giornata variabile, con passaggio a singhiozzo da parte dei rapaci. Magari non così numerosi, ma con l’avvistamento di qualche specie in più rispetto alle ultime iniziative e anche questa è stata una bella notizia. Entrando nei dettagli, in totale ne sono stati identificati 77, tra cui 34 bianconi, 3 nibbi bruni, 7 gheppi, 19 poiane, due falchi di palude, 9 aquile minori, 3 nibbi reali, più 2 corvi imperiali. Censimento che i fotografi naturalisti ripeteranno nei prossimi mesi dopo un necessario confronto con quelli realizzati in passato.

d.m.