I ragazzi dicono "ciao" alla scuola Festa in piazza tra musica e video

Esibizioni, musica, interviste, video e un grande palcoscenico dove mettere in mostra l’impegno di tutto l’anno scolastico. L’evento "Ciao Ciao Scuola!" raddoppia con un appuntamento domani a partire dalle 21 in Piazza XXIX maggio a Camaiore, con protagonista il "Camaiore 1", e un secondo evento venerdì dalle 8,30 nel giardino dell’istituto "Gaber" a Lido di Camaiore.

L’iniziativa, promossa dagli istituti comprensivi con l’organizzazione e la direzione artistica di Also eventi di Sonia Paoli e la collaborazione del Comune, porterà le classi dall’infanzia alle secondarie a raccontare il loro anno scolastico attraverso esibizioni, racconti per immagini e ovviamente la restituzione delle emozioni che il percorso formativo ha fatto vivere ad alunni ed insegnanti durante l’anno. Domani sera inoltre gran finale con la presenza del rapper Grega e un dj set per salutare in musica l’anno scolastico, in particolare con i ragazzi delle terze medie che terminano il loro ciclo di studi all’istituto comprensivo.

"L’evento nasce dalla collaborazione sempre più stretta e proficua tra scuola e Comune – sottolinea il dirigente del Camaiore 1 Germano Cipolletta –; si tratta dell’evento conclusivo di un anno scolastico strepitoso che ha visto l’istituto protagonista di importanti iniziative culturali e artistiche come capofila sia della rassegna regionale “Musica Toscana”, sia del piano delle arti in Versilia. Forte delle professionalità dei suoi docenti, nonché dell’esperienza maturata nel campo artistico e musicale, la scuola si sta candidando a divenire polo artistico e performativo per l’intera Versilia".

"Le scuole del nostro istituto si distinguono per una didattica laboratoriale incentrata sul saper fare e sulla valorizzazione degli interessi e delle competenze di cui ogni alunno è portatore – commenta la dirigente del Gaber Sonia Imperatore –; teatro, arte, musica, lingua inglese, tecnologia informatica, educazione fisica e civica sono le discipline che veicolano la realizzazione di progetti trasversali e innovativi. La partecipazione a eventi, concorsi, iniziative, proposti da associazioni e istituzioni, si sostanziano nella produzione di elaborati che spaziano dai siti web agli articoli di giornale, da filmati su weather forecast all’illustrazione di libretti d’opera. Integrate nel territorio, le nostre scuole usufruiscono delle opportunità fornite dalle associazioni (Balneari e Misericordia) con le quali la scuola coopera da anni offrendo percorsi formativi sempre attuali e coinvolgenti".