I "pullmini" tornano in strada Aggiudicata la gara per i bus elettrici

Ormai quasi dieci anni fa, l’ultimo scuolabus fu parcheggiato, il quadro spento, arrivederci e grazie. Era il 2015 e il servizio di trasporto scolastico – volgarmente: i pullmini – affogò sotto il peso del dissesto e dei conti disastrosi del Comune. Poi arrivò Del Ghingaro, deus ex machina che ai numeri dei bilanci dava del tu, senza alcun timore reverenziale. Alla città piacque, e fu riconfermato. A metà del suo secondo mandato, nei bilanci spicca il colore verde e non più in rosso, la tesoreria sembra quella del principe Giovanni del cartone "Robin Hood" e la città si prepara all’apertura di cantieri multimilionari. E, ora, stanno per tornare anche i pullmini.

A ottobre dell’anno scorso, è stata indetta la gara per la fornitura di tre scuolabus elettrici, nell’ambito del programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile lanciata dal Ministero. Tre mezzi per i quali il Comune ha indicato una base di gara di poco più di mezzo milione più Iva. A fine anno, all’apertura delle buste, era arrivata una sola offerta: quella della Tomassini Style srl di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Che non è andata tanto lontano dall’ipotesi del Comune: l’offerta al ribasso è stata di 495mila euro più Iva, ed è stata passata al settaccio, nel corso di un lavoro durato circa tre mesi, dal dirgente Vincenzo Strippoli, dal responsabile dell’Ufficio opere pubbliche Giovanni Magnelli e da Andrea Verdesca, esporto della Motorizzazione di Lucca. La commissione ha giudicato l’offerta congrua e ha deciso dare l’ok all’aggiudicazione provvisoria, in attesa di tutti gli adempimenti del caso.

Se non ci saranno intoppi, dunque, Viareggio avrà tre pullmini elettrici, per un costo totale di 613.050 euro. Una notizia che farà piacere a chi, negli ultimi tempi, si è mobilitato perché il servizio venisse ripristinato: appena una settimana fa, un’intera classe della scuola Vera Vassalle, esasperata dal traffico enorme in via don Bosco, al Marco Polo, aveva protocollato una lettera indirizzata al sindaco Del Ghingaro per chiedere di rimettere su strada i pullmini, in modo da decongestionare la strada, ridurre il livello di smog e educare i bambini all’uso del mezzo pubblico. E pure l’opposizione, in questi mesi, ha sollecitato a più riprese l’amministrazione sul tema. Ora che gli incastri stanno andando al loro posto, la speranza di ripristinare il servizio nel prossimo anno scolastico si fa sempre più concreta.

Daniele Mannocchi