I proprietari sono al mare: ladri svaligiano la villa in pieno giorno

Sono andati al mare come in un giorno qualsiasi, ma al ritorno hanno trovato la bruttissima sorpresa della loro villa completamente svaligiata. Una vacanza purtroppo da dimenticare per una coppia di forestieri, proprietari di una casa in via Concordia, a Tonfano, costretti a sporgere denuncia al commissariato di polizia di Forte dei Marmi sperando che le indagini portino qualcosa di buono.

Il furto risale a sabato pomeriggio, con i ladri che sono entrati indisturbati approfittando dell’assenza sia dei proprietari sia – si presume, ancora manca la conferma – di qualsiasi tipo di allarme. Una volta dentro, i malviventi hanno fatto man bassa di tutto quello che è capitato a tiro, soprattutto oro, preziosi e soldi in contanti. Si parla di oggetti di “ingente valore“, pari a qualche centinaia di migliaia di euro. Gli agenti stanno facendo verifiche a tutto campo, inclusi i filmati delle telecamere.

d.m.