I problemi del Versilia: "Non sono affrontati"

Troppi proclami da parte dell’amministrazione comunale? Per Fratelli d’Italia di certo, ma senza puntare alle priorità. “L’ inizio dell’ anno è stato scandito da diversi proclami da parte dell’amministrazione Pierucci - assicura la consigliera Rita Lari - il rifacimento della passeggiata finanziata con un mutuo di 50.000 euro ed i lavori in via Brasile asfaltatura, parcheggi ed addirittura la segnaletica orizzontale. Tuttavia va certamente evidenziato che punti di particolare pericolosità come nel centro di Capezzano, vengono lasciati senza segnaletica perché da quanto è dato di sapere non si è in grado di risolvere questioni con Anas, neanche fosse la Nasa anagrammando”.

Come non parlare poi della recente rimozione dell’insegna Martini all’ ex Arlecchino con la demolizione del fabbricato finanziata con un mutuo di 450.000 euro lo scorso 29 settembre. “Chissà se tra le varie riunioni per il rifacimento dell’ex Arlecchino magari non si parla anche della situazione della sanità, che in Toscana ha un buco di circa 200 milioni - prosegue Lari - tanta spesa però i servizi sono spesso soffocati da ritardi quasi incolmabili, in particolare all’Ospedale Versilia”.

E’ rimasta una lettera morta la richiesta da parte delle minoranze di un consiglio comunale congiunto per discutere i problemi dell’ospedale Versilia: per adesso solo un annuncio da parte del sindaco circa l’eliminazione dell’auto medica nella zona di Camaiore da parte dell’Asl, da febbraio sostituita da un’ambulanza con infermiere a bordo.