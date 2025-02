I pompieri entrano in classe. Esperienza per i bimbi della Forli

Lezione di… antincendio, per gli alunni di tre classi (2a, 3a e 5a) della scuola primaria “Forli” di Vallecchia che hanno partecipato all’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Regione Toscana e organizzata in collaborazione con il servizio comunale di protezione civile e le associazioni Croce Verde di Pietrasanta e Croce Bianca di Querceta, intervenuti con mezzi e personale. Michele Parenti, responsabile Aib per Lucca e Andrea Albertosi, referente per Massa e Carrara, hanno “guidato” i bambini alla scoperta delle cause più comuni degli incendi, di come vengono organizzati gli interventi degli operatori, in particolare quelli da terra, dell’equipaggiamento che devono indossare e di tutto quello che si deve sapere per prevenire un rogo o reagire nel modo giusto al divampare delle fiamme.

"Giornate come questa – ha commentato l’assessore alla protezione civile di Pietrasanta, Tatiana Gliori, presente all’iniziativa insieme al consigliere comunale Manuela Altemura – sono fondamentali per tanti motivi: l’educazione alla sicurezza, perché offrono ai bambini informazioni importanti in modo divertente e diretto; la preparazione alle emergenze, che fa sempre la differenza in caso di pericolo; il coinvolgimento della comunità, perché l’asse scuola-famiglia-istituzioni è il canale più efficace per diffondere la cultura della sicurezza". I piccoli “apprendisti” non si sono fatti pregare e hanno posto agli operatori domande, curiosità e il racconto di esperienze vissute. E alla fine, il momento più atteso ed entusiasmante: una prova di “spegnimento” con la lancia antincendio, indossando guanti e caschetto, con la preziosa (e divertita) assistenza del personale delle associazioni.