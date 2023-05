I piccoli maestri degli scacchi Lo Sforzi in mostra ai Nazionali

Ottima prova da parte degli studenti del comprensivo Armando Sforzi al "Trofeo Scacchi Scuola" 2023. Le squadre maschile-mista e femminile della primaria di Stiava, ottenuta la qualificazione alla fase nazionale, si sono recata a Montesilvano (Pescara), dove dal 7 al 10 maggio si è disputata la fase finale del percorso. Alla manifestazione hanno preso parte 290 squadre, per un totale di oltre 1.700 giovatori da tutta Italia.

I ragazzi dello Sforzi "hanno giocato e si sono confrontati con realtà scolastiche nazionali all’avanguardia nell’insegnamento scacchistico – racconta Carlo Menchetti, istruttore del Circolo scacchistico della Versilia che da anni segue il progetto alla media Puccini assieme alla docente Elisabetta Mei –, dimostrando che anche la nostra piccola scuola locale può competere con tutti e soprattutto può dare l’esempio di un alto spirito di squadra, di sportività e socializzazione". Dopo sette turni distribuiti su quattro giorni, la squadra femminile composta da Caterina Pierotti, Mia Olivieri, Zoe Olivieri, Sofia Giannecchini ed Emi Olivieri, si è classificata 11ª su 34. La squadra maschile, composta da Cristian Vescu, Mattia Menchini, Tiziano Zerini, Samuele Del pistoia, Luca Pellegrini e Nicolò Saba è arrivata 24ª su 38. A livello individuale, spiccano Mia Olivieri (5ª tra le giocatrici in 2ª scacchiera) e Sofia Giannecchini (8ª in 4ª scacchiera); per i maschi Samuele Del Pistoia (6° tra i giocatori in 4ª scacchiera) e Mattia Menchini (9° in 2ª scacchiera).

La trasferta ha richiesto un grande impegno da parte delle famiglie che si sono adoperate nella ricerca di sponsor che permettessero di sostenere le spese per il viaggio e il pernottamento a Montesilvano. In particolare, Bertolucci e Coluccini, Salov, Artigianlegno, Dami giardinaggio, Soveco, Bagno Ester, Freesound, Misericordia e Avis di Stiava, Stilnavi, Versilglass, Ferro Battuto Manfredini, Tabacchi di Vergnani Marco, Menconi Cristiana, macelleria Bianchi Roberto e Siriana, Tabacchi Cecilia e Teresa di Stiava, i negozianti che hanno fornito premi per una lotteria (panificio Marchetti, Veronica Marchetti Atelier, Fashion Styles di Sasy e Felix, Cartolandia) e il Circolo scacchistico della Versilia.