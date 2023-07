“I passi per Sant’Anna“ Trekking della memoria

Sette tappe, da domani all’8 luglio, con l’obiettivo di costruire il nuovo percorso escursionistico “Cammino di Antigone“ per legare tra loro alcuni dei luoghi a cavallo delle Alpi Apuane e dell’Appennino tosco-emiliano teatro di stragi nazifasciste nell’estate del 1944, in primis Sant’Anna di Stazzema e Montesole-Marzabotto. È lo spirito dell’iniziativa di trekking “I passi per Sant’Anna di Stazzema” promossa dall’associazione “Movimento tellurico“ in collaborazione con l’associazione “Amici della via Francigena Pietrasanta”. La partenza è prevista domattina presto da piazza Duomo con arrivo prima a Montefiorino e successivamente a Monte Santa Giulia, dove si consumò la strage di Monchio (Mo). Il gruppo di camminatori sarà composto da circa 30 elementi e dopo la partenza da Pietrasanta raggiungerà Sant’anna di Stazzema, con visita al museo della Resistenza, per poi arrivare in serata a Farnocchia, punto di arrivo della prima tappa.