I ”pacchi“ e i conti della serva

Strambi

on tutti i giovani senza lavoro, con le famiglie che non sanno se fare la spesa o pagarsi le medicine e loro lì, alla Rai, a elargire tutte quelle somme". Un ragionamento che non fa una piega quello di una nostra lettrice del Varignano, indignata per l’ultima vincita, alza la cornetta del telefono e si sfoga con noi. "Per cortesia scrivetelo, forse, vi ascoltano. Quello che fanno a Mediaset non mi interessa loro il canone mica me lo fanno pagare, ma la Rai sì. E non è giusto sperperare i nostri soldi in questo modo". La signora non lo nega. La televisione la guarda eccome. Le fa compagnia, confessa. "Sa, a una certa età che faccio". Ed è proprio questo il nodo. Scegliendo la televisione pubblica vorrebbe che ci fosse più attenzione ai temi sociali, un’etica più marcata. Anche perché, ora che il canone si paga con la bolletta dell’elettricità, gli incassi per la Rai sono lievitati. Non c’è solo la sicurezza, non ci sono soltanto la gestione dell’accoglienza dei migranti ad aumentare la distanza tra i cittadini e la politica. E, in queste ore, quell’appello che arriva dalla nostra lettrice non è da sottovalutare. La gente guarda ai fatti, ai conti "della serva" perché ad arrivare in fondo al mese è sempre più un’impresa se si ha la pensione o si hanno gli stipendi bloccati da anni. La crisi ha cambiato le nostre abitudini. L’altra sera mi è cascato l’occhio su un volantino appeso in bacheca. "Devi fare la coda, devi pagare le bollette? Ci penso io". In foto, molto probabilmente, un esodato che per arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena si è reinventato imprenditore del tempo per gli altri. È un tema di destra? O di sinistra? Ma cos’é la destra cos’é la sinistra, canterebbe Gaber. Certamente è un tema sentito da chi che vive ogni giorno sulle montagne russe delle difficoltà quotidiane. Così diventa difficile comprendere tutto questo avvitarsi della politica su stessa. La gente chiede soluzioni vere ai problemi dell’oggi. Chiede lavoro, e scuole funzionanti, chiede servizi e assistenza. Eppure sono sempre più quelli che non ce la fanno. Che devono alzare bandiera bianca. Basta una rata del mutuo non pagata per mettere in crisi una famiglia, per finire in default. È un tema concreto. A cui servono risposte altrettanto concrete.