I nuovi kit di Ersu Riparte la consegna

L’amministrazione ha ottenuto da Ersu la proroga di un altro mese per la consegna dei sacchi per la differenziata all’infopoint di fronte alla sede distaccata del Comune. Dopo il primo mese che ha visto il ritiro da parte della grande maggioranza dei cittadini, si è reso necessario organizzare di concerto con il gestore un nuovo calendario di consegna per facilitare chi non è riuscito ancora a recarsi agli info point.

Il ritiro potrà avvenire martedì 14, 21 e 28 marzo e 4 aprile dalle 8 alle 14. Resta poi sempre possibile il ritiro alla sede Ersu a Pietrasanta. "Abbiamo monitorato questa novità – commenta l’assessore Mario Navari – intervenendo per rendere più agevole possibile il ritiro da parte di tutti i cittadini".

Ricordiamo che viene consegnato in un’unica soluzione il kit, uniformandosi agli altri comuni dove è già da tempo presente la fornitura annuale. "Ringraziamo Ersu per aver risposto positivamente – spiega la sindaca Simona Barsotti – sono convinta che sia importante il confronto costante con i vari enti ed aziende per individuare le soluzioni e le risposte alle esigenze die cittadini".