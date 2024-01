I nuovi indirizzi scolastici. Il liceo ‘made in Italy’ bocciato dagli insegnanti

I docenti del liceo ‘Galileo Chini, come sta avvenendo in molti altri istituti superiori italiani, hanno respinto la possibilità di attivare dal prossimo anno scolastico il liceo del ‘Made in Italy’. Le criticità emerse a livello nazionale nei giorni scorsi sono state determinanti nella decisione. In particolare ha destato forti perplessità la confluenza ad esaurimento dell’attuale Liceo Economico sociale (Les, articolazione del Liceo delle Scienze Umane) in un nuovo indirizzo i cui contorni sono ancora poco chiari. Si è infatti osservato che il proporre una nuova opzione praticamente al termine delle attività di orientamento avrebbe penalizzato il nuovo indirizzo, ma anche il Les, la cui scomparsa non è stata ancora scongiurata visto che non sarebbe stato possibile raccogliere iscrizioni in entrambi gli indirizzi separatamente: al Chini sarebbe infatti stata concessa per l’anno scolastico 2024/25 una sola classe prima o di Les o del nuovo liceo. Altra criticità sarebbe stata quella di raccogliere iscrizioni per un indirizzo di cui si conosce al momento unicamente il quadro orario del primo biennio, quello dell’obbligo e, pertanto, meno caratterizzante, approvato solo il 27 dicembre scorso.

La decisione del collegio del ‘Chini’ rispecchia anche le perplessità e preoccupazioni del coordinamento dei Les della Toscana che paventano la scomparsa di un indirizzo frequentato in Italia da oltre 75 mila studenti e che nei quasi 15 anni di vita ha ricevuto consensi anche da parte della Confindustria.

G.A.