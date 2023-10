"I nostri cani sono tristi. Serve uno sgambatoio"

"I cani sono depressi e anche noi abbiamo perduto un punto di incontro e socializzazione": Catia ed Elisabetta lanciano l’appello per uno sgambatoio a Teneri, promesso e mai realizzato. Anche gli animali, come noi, hanno amici, si rilassano e, se stressati, diventano nervosi o tristi: non è certo una novità, ma adesso, in città, il problema esiste più forte ed inascoltato. Un grido che parte da due amiche di passeggiate, il cui sodalizio nasce proprio dall’essere entrambe padrone amorevoli di cani che fino a qualche anno fa si incontravano con molte altre persone e animali in via Fonda, allo sgambatoio comunale gestito dall’associazione Sei Zampe. "Poi ha chiuso a causa delle proteste dei residenti - afferma Catia - e ci siamo ritrovate a portare in giro i cani lungo le strade, in centro, senza cestini per gli escrementi, che sono scarsissimi, e con auto che spesso sfrecciano". Tra l’altro lo sgambatoio era divenuto un ritrovo anche per gli anziani che, ad una certa ora, si incontravano e scambiavano due chiacchere: pensiamo a quanti di loro sono rimasti soli. "Adesso una nostra conoscente di 80 anni - proseguono le due amiche - non esce più di casa. Eravamo un bel gruppo affiatato….".

Tutto rinviato a data da destinare: il terreno del Comune si trova a Teneri, vicino al lago, ma tutto tace da anni. "Io non insisto per farli entrare al supermercato dato che capisco chi non lo gradisce, ma lo sgambatoio era ed è indispensabile: i nostri cani sono diventati più tristi, senza amici e corse in libertà: noi non abbiamo bisogno di socializzare, di sfogarci, di stare bene? E loro sono come noi…". Isabella Piaceri