I nonni vanno sotto l’ombrellone Ospiti delle rsa alla colonia

Per la prima volta la colonia di Vittoria Apuana ospita gli anziani delle Rsa Pio Campana e San Lorenzo. Un’idea formalizzata a fine maggio tra il sindaco Lorenzo Alessandrini e gli assessori Valentina Mozzoni e Stefano Pellegrini con Daniele Spina e Chiara Cecconi, rispettivamente a capo del Pio Istituto Campana e della San Lorenzo. "Un progetto che è stato possibile – spiega l’assessore al sociale Pellegrini – grazie alle due rsa, la cooperativa Cassiopea, la Misericordia di Seravezza che si occupa del trasporto degli ospiti del Pio, il nostro ufficio del sociale". Il primo gruppo è composto da dieci anziani ma le richieste sono già in aumento. Da sabato prossimo colonia aperta agli ospiti del centro di accoglienza Gruppo per servire