I nodi dell’assistenza domiciliare "Da mesi il servizio è nel caos"

"Da mesi il servizio di assistenza a mio fratello disabile è nel caos più assoluto". La denuncia arriva da U.P., residente a Piano del Quercione. "Sono il fratello gemello, nonché tutore definitivo dalla morte dei nostri genitori avvenuta ormai 12 anni fa, di un disabile grave affetto da tetraparesi spastica, cecità e cerebropatia neonatale dovuta ad anossia cerebrale. Mio fratello è totalmente dipendente da me e da mia moglie per tutte le sue necessità, comprese quelle della sussistenza vitale, alimentazione e igiene personale".

Ovviamente, l’uomo viene seguito anche dal medico di famiglia, dalle Oss a carico dei familiari e dagli infermieri del distretto di Massarosa. E da un po’ di tempo esiste pure la figura dell’infermiere di famiglia. "Questo servizio è sempre andato bene – continua il massarosese – e gli infermieri accudiscono mio fratello anche oltre lo stretto impegno professionale. Questo non a causa degli inferimieri, che fanno i salti mortali, ma perché uno di loro, a rotazione, è assorbito svariate ore al giorno per l’assistenza di un paziente".

Senza entrare nel merito del caso specifico, l’utente sottolinea che "in questo modo si creano disservizi per gli altri. Mio fratello è legato a orari ben precisi per l’intervento dell’infermiere, anche perché poi il personale ha, a ruota, altri servizi ed eventuali ritardi si ripercuoterebbero su altri pazienti".

Per questo, a volte è la famiglia a doversi sostituire ai professionisti. "Dobbiamo provvedere alle medicazioni affinché il ritardo non si ripercuota su altri utenti – spiega ancora U.P. –; e ripeto: non per colpa degli infermieri, ma perchè spesso all’ultimo minuto vengono cambiati i turni per sopperire allo specifico servizio di un paziente. Non ritengo sia giusto che a pagare le conseguenze debbano essere altri utenti. Perché la Asl non ha creato un team specifico per questo paziente?".

Alla fine della fiera, si torna sempre al problema denunciato a più riprese dagli utenti e dai lavoratori: la scarsità di personale. "Gli infermieri del distretto di Massarosa, già sottodimensionati, devono provvedere a tutti i servizi del territorio: prelievi, visite, medicazioni e altro. Farsi carico di questo servizio estremamente impegnativo in funzione delle ore giornaliere assorbite, ovviamente destabilizza tutto il sistema che prima funzionava alla perfezione. Come mai la Asl, che conosce bene la situazione, non fa nulla? Non ci sono fondi per ulteriori assunzioni? Come mai sempre sulla pelle degli ultimi?".

