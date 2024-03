I nodi del trasporto locale: "Ripristinare il bus per Pisa"

La Versilia protesta contro i tagli al trasporto pubblico locale e Fratelli d’Italia raccoglie il disagio dei pendolari e, dai Comuni, intende portarlo fino alla Regione. "Perché il primo compito della politica – spiega il coordinatore provinciale di Fd’I, Riccardo Giannoni – è porsi in ascolto dei cittadini e cercare la strada per risolvere i problemi".

Nello specifico il problema è la cancellazione della linea E25, che collegava su strada Pietrasanta a Pisa (attraverso Lido, Viareggio, Bicchio, Torre del Lago, Migliarino...), scattata lo scorso 8 gennaio sulla base di un accordo tra enti che risale addirittura al 2012. Un corsa utile per gli studenti e i lavoratori, ma anche come collegamento diretto per l’ospedale Santa Chiara e per i turisti che dalla Versilia potevano arrivare fino a piazza dei Miracoli. E ritorno.

Per chiedere il ripristino della linea è stata lanciata anche una petizione on-line, che ha raccolto oltre seicento firme. "I tanti disagi manifestati in questi mesi dagli utenti – afferma l’ex consigliera regionale Marina Staccioli – non possono essere ignorati". A Camaiore una mozione sul punto presentata da Fratelli d’Italia è stata bocciata dalla maggioranza, "Che ha presentato e approvato una sua mozione – spiega la consigliera camaiorese Claudia Bonuccelli –: nella sostanza non è diversa dalla nostra e invita il sindaco Pierucci a sollecita alla giunta regionale la necessità di ripristinare la linea E25". Per il capogruppo di Fd’I a Viareggio, Carlo Alberto Tofanelli, anche il comune di Viareggio dovrebbe far pressione sulla Regione per salvare la corsa Viareggio-Pisa; "Tanto più – prosegue Tofanelli – nell’anno delle celebrazioni per il centenario Pucciniano, che dovrebbe veder potenziati tutti gli strumenti di collegamento per la Versilia. Invece da due anni abbiamo già perso il bus diretto per l’aeroporto Galileo Galilei, il più importante della Regione, e con la soppressione della linea E25 si conclude quest’opera di smantellamento".

Sulla richiesta di ripristino di tutte le corse dei bus soppresse dal primo novembre è già stata protocollata la mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Alessandro Capecchi con un emendamento della maggioranza, ed "entro il 31 marzo – conclude il consigliere regionale Vittorio Fantozzi – l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli sarà chiamato a riferire in aula sulle prospettive del trasporto pubblico locale. Dal 2012 il mondo è cambiato, non si può proseguire con tagli e razionalizzazione sulla base di un piano obsoleto, che non tiene conto delle necessità dei cittadini e di una condivisa sensibilità per i temi ambientali".

mdc