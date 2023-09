I nodi del trasporto: "Difficile andare a Bicchio. Serve un bus di linea"

"Serve un bus che colleghi il centro e le periferie alla zona del Cotone, dove ha sede l’Ufficio delle Entrate". A farsi portavoce di questa richiesta è Paolo Puccinelli, coordinatore della Cgil Versilia che ha raccolto queste lamentele fra i tanti utenti del sindacato. "Questa particolare mancanza – sostiene Puccinelli – colpisce in primo luogo le persone anziane ma non solo loro. Non ci pare un problema di poca importanza, né una di quelle lamentele da accantonare con una alzata di spalle. Infatti parliamo di un’esigenza reale che coinvolge tanti cittadini che si trovano in difficoltà reali nel raggiungere quella zona particolare della città dove insistono anche molti siti produttivi". Per questo, il coordinatore della Cgil invita Autolinee Toscana, che egstisce il servizio di trasporto pubblico, "di affrontare la questione e di risolverla in accordo con tutti i soggetti interessati e con i lavoratori, i primi a essere colpiti da critiche ingiuste nei loro riguardi poiché frutto di scelte operative e organizzative sbagliate e del tutto a carico dei vertici aziendali. In tale contesto – aggiunge Puccinelli – non può sfuggire il ruolo del Comune che invitiamo a rappresentare con determinazione le sacrosante necessità e le giuste richieste di una parte significativa della cittadinanza. Siamo certi che questa nostra segnalazione, sarà accolta favorevolmente, anzi siamo convinti – conclude Puccinelli – che la sua risoluzione sia e un primo momento di attenzione a fronte ai disagi che affrontano studenti e lavoratori".