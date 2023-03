I Miracoli Esistono L’opera di Stamenov

L’autore bulgaro HR-Stamenov espone da oggi con una nuova opera pittorica nella filiale del Banco BPM, in piazza Duomo a Pietrasanta. La vetrina è uno spazio espositivo per progetti curatoriali e per una ricerca sul mondo dell’arte contemporanea italiana e internazionale. Una finestra, a cura di Enrico Mattei, sul mondo dell’arte contemporanea con una caratteristica fondamentale è visibile in modo gratuito 24 su 24. Il progetto i Miracoli Esistono comprende alcuni anni di ricerca attraverso tre linguaggi di espressione diversi che uniscono il concetto di luce riflessa. L’opera pittorica (in foto) dell’artista resterà visibile fino al 30 marzo.