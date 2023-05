"I miei voti non sono andati a nessuno"

Colui che si era proposto come ’terzo incomodo’ ieri pomeriggio era a guardare dall’esterno quella sfida a due dal risultato scritto fin dai primi spogli. Luca Mori non si è affatto stupito della conferma di Giovannetti e si è detto soddisfatto di aver comunque "conquistato un posto in consiglio comunale". "Se oggi sono contento? Noi eravamo espressione della terza proposta, sarei stato davvero appagato se fossero andate in porto le nostre proposte al primo turno, ma le regole della democrazia sono queste" ha risposto senza sbilanciarsi, dopo i ricorrenti rumors di un suo avvicinamento proprio al sindaco uscente (e adesso all’avvio del secondo mandato) dopo il risicato 8% conquistato al primo round elettorale.

"I 960 voti della mia lista Alternativa per Pietrasanta evidentemente non sono andati a nessuno specificatamente – analizza – noi rappresentavamo una sintesi di diverse sensibilità e ognuno ha votato per chi ha voluto. L’unica cosa positiva è che la nostra lista sarà in consiglio comunale per onorare il lavoro dei tanti supporter che mi hanno aiutato in campagna elettorale e che restano un motivo di orgoglio e di incentivo a portare avanti i temi proposti durante questa avventura. Aspettavo la vittoria di Giovannetti: 1200 voti erano difficili da recuperare, l’esito è stato fisiologico. E anche quella destra così spaccata quando è stato il momento di tirare in porta ha evidentemente trovato la forza di dialogare"