I maestri del domani crescono bene "Ma non scordiamo le nostre radici"

Daniele Mannocchi Sono giovani, mascherati, truccati. Per nulla impostati, ballano e si divertono lungo il circuito. Uno spettacolo nello spettacolo. E soprattutto, hanno le idee chiare sul fardello che incombe su di loro: raccogliere l’eredità di una manifestazione che quest’anno spegne 150 candeline. Ma non ne soffrono, anzi. L’entusiasmo è alle stelle tra i dieci mascheratisti delle Isolate (in realtà nove: Michele Deledda ieri è stato costretto a dare forfait), che oggi raccontano il mondo della quarta categoria. Vestito da Captain America, Edoardo Spinetti ha portato in scena una maschera che trasuda passione. "Una tradizione del passato che riporterei in voga è quella di mescolare carri grandi e maschere – spiega – per renderci più partecipi della sfilata. In questo modo, sembriamo un po’ una realtà a parte. Il tema che ho scelto? Penso sia giusto che ognuno cerchi una propria originalità. Non mi sento molto ferrato sulla politica; preferisco portare un mio stile e una mia passione, quella che amavo da bambino e che la mia parte bambina ama ancora oggi". Griglia partenza alla mano, il più quotato per il balzo tra le Mascherate in Gruppo è Michelangelo Francesconi. "Siamo giovani con tanta voglia di fare e di essere all’avanguardia, specie per...