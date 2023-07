I luoghi di Catarsini Anche Camaiore ospita la rassegna dell’artista

" Il Cammino – I Luoghi di Catarsini" sbarca anche a Camaiore. Il progetto, ideato e promosso dalla fondazione Alfredo Catarsini 1899 e realizzato in collaborazione con il Touring Club Italiano, è stato abbracciato anche dal Comune di Camaiore, che adesso accoglie, in aluni luoghi del territorio, le opere del grande artista viareggino. Alla presentazione inaugurale di ieri mattina, presenti l’Assessore alla Cultura Claudia Larini, la Presidente della Fondazione Catarsini Elena Martinelli e l’atleta camaiorese Bambi Becattini, campionessa europea agli Special Olympics e testimonial per Camaiore del Cammino.

Il Municipio di Camaiore ospita ben cinque opere di Alfredo Catarsini: la Cena in Emmaus (1944, bozzetto in scala dell’affresco di San Martino in Freddana), L’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo (1944, bozzetto in scala dell’affresco di San Martino in Freddana), Cristo parla agli apostoli (1945, particolare dell’affresco La chiamata dei discepoli in Castagnori), Apostolo (San Pietro) (1945, particolare dell’affresco La chiamata dei discepoli in Castagnori) e un carboncino su carta de L’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo.

Un ulteriore pregiatissimo pezzo è invece custodito nell’affascinante Museo d’Arte Sacra di Camaiore, dove è visibile La Madonnina delle darsene (1949, olio su cartone), con cui l’artista viareggino omaggiò la figlia in occasione delle celebrazioni suo matrimonio.

Per l’occasione, alcuni ristoranti di zona collegati al Cammino proporranno il “menù” o il “piatto” dedicato a Catarsini: Cantine Angeli nel Capoluogo, Ristorante Sotto Sopra a Capezzano Pianore e l’Osteria da Noi Due a Lido di Camaiore. Alfredo Catarsini nasce a Viareggio il 17 gennaio 1899 nel quartiere Vecchia Viareggio in via Regia, vicino alla Torre Matilde, nella casa appartenuta ad Ippolito Ragghianti. Tranne brevi periodi, trascorre tutta la sua vita a Viareggio.

Inizia a dipingere molto presto, grazie all’appoggio della famiglia. Appena quindicenne si reca a Parigi con gli zii dove incontra fra gli altri Amedeo Modigliani a Montmartre.

"Con vero onore affianchiamo la fondazione Catarsini in questo bel percorso culturale che ripercorre i luoghi di un’artista fondamentale nel panorama culturale locale – commenta l’assessore alla cultura del comune di Camaiore Claudia Larini -. Un progetto di condivisione e di visione che merita di essere apprezzato: uno stimolo e un motivo in più per scoprire il territorio e le sue bellezze. Invitiamo i camminatori nel nostro comune e non solo a scoprire Camaiore e la lucchesia nel segno della maestria di Catarsini”.

red.viar.