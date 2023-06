I luoghi cari al Maestro Fondi per un milione

Sul piatto del Comitato per le celebrazioni pucciniane non c’è solo una serie nutrita di spettacoli, ma anche il recupero e la valorizzazione (in cofinanziamento con il 30 per cento del costo totale da sostenere a carico degli enti interessati) dei luoghi cari al Maestro, così come più volte ricordato dallo stesso presidente del Comitato Alberto Veronesi.

In particolare, per la villa museo di Giacomo Puccini a Torre del Lago sarebbero in ballo circa 90mila euro, altre 21mila per il restauro del Teatro di Bagni di Lucca.

Per la Fondazione del Festival Pucciniano sono previsti 440mila euro per l’efficientamento energetico dell’area che accoglie il pubblico: si tratta dell’importo più alto preso in esame dal Comitato.

Mentre alla Fondazione Puccini di Lucca si lavora per ottenere denaro per strumenti multimediali e abbattimento barriere architettoniche alla casa natale di via di Poggio (91mila euro), per urgenti lavori di recupero della villa pucciniana di Viareggio (100mila euro).

Altri 80mila euro prenderebbero invece la direzione di Milano per il restauro di busti presenti al Conservatorio della città meneghina, mentre al Teatro del Giglio finirebbero 100mila euro per il restauro di alcuni affreschi.

Denaro dovrebbe arrivare anche alla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano di Mutigliano per il restauro della cassa lignea e dell’organo presenti nella chiesa (30mila euro) e alla valorizzazione del Museo di Celle di Puccini gestito dall’associazione Lucchesi nel Mondo (circa 74mila euro).

In totale – oltre ad alcuni interventi minori – si tratterebbe di circa un milione di euro quasi integralmente a disposizione dei luoghi della nostra provincia che sono legati alla memoria di Puccini.

Fabrizio Vincenti