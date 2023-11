I live nei locali . Tributo a Battisti. E concerti rock

Al via il fine settimana dedicato alla musica dal vivo. Si inizia stasera con “Musica al Cro” di Pietrasanta con il ritorno di Adriano Barghetti, chansonnier del locale. Storico autore di alcune delle più amate canzoni del Carnevale è da tempo impegnato con progetti per lo sviluppo della creatività. Domani al Sakay a Lido Roby Benedetti, unico musicista viareggino a aver partecipato al “Pistoia Blues”, accompagnato dalla band “The Blues Storm”. Al Freesound Club a Montramito live “Ilisa canta ibitols”, inediti indi-pop.

Sabato si inizia con la jam sesion blues al Sakay e al Corsaro Rosso al Vialone saliranno sul palco gli Angustiati, ACDC omaggio per una serata all’insegna del rock infuocato della leggendaria band australiana. Alla Capannina di Franceschi serata con il pianobar in veranda da cantare e ballare con Cesare Bertolucci e Andrea Sera e una big band sul palco principale. Il Freesound raddoppierà con i “Triophonia” tra classic rock, pop inglese, blues. E sabato torneranno live alternativi al Gob di Bicchio con un’altra artista emergente. E’ Irene Ciol, in arte Ceneri, (nella foto) cantautrice friulana classe 2000. Per gli amanti di Battisti happening al Bar Centro a Piano di Conca con l’omaggio di Enzo Costa e la sua band in formazione acustica. Il Cro Darsene ospiterà Rafanelli Pig’s Orchestra. Chi vuol esibirsi sabato canterino sulla Marina di Torre del Lago al Pub Le 3 Scimmie o al Sunset Sea, sulla Marina, con Maurizio in consolle. Si chiude domenica sera per chi ama il pianobar da ascoltare e cantare con l’appuntamento con Roby alle tastiere a Casa Mia a Bicchio.

Dario Pecchia