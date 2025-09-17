Scongiurare nuovi casi Biagi

Scongiurare nuovi casi Biagi
17 set 2025
MARTINA DEL CHICCA
Cronaca
I Lions del club Viareggio Host sostengono la mensa dei poveri

Un momento della consegna dei buoni pasto da parte dei lions del club Viareggio Host a sostegno della mensa dei poveri della parrocchia di Sant’Antonio

I Lions del Club Viareggio Host tornano a sostenere la mensa dei poveri della parrocchia di Sant’Antonio. Grazie ai fondi raccolti durante l’ormai tradizionale “Cena Francescana”, che si è svolta a giugno nei giardini del convento di San Francesco, i Lions hanno potuto consegnare un sostanzioso contributo, di quasi 3mila euro, in buoni pasto alla mensa dei poveri.

"In particolare – sottolineano il presidente del Club Fabrizio Repetti ed il past president Andrea Ticci – quest’anno la raccolta è stata indirizzata all’acquisto di buoni pasto che la parrocchia metterà a disposizione dei concittadini meno fortunati.

Una risposta ai bisogni dei più fragili su cui la città può sempre contare. "Le persone che bussano alle porte del Convento sono viareggini e non, italiani e stranieri, un rinnovarsi di volti che – raccontano i frati – sono, purtroppo, in costante aumento". "Trovare alla mensa un saluto, un pasto caldo e una tavola apparecchiata – concludono i rappresentanti del Club – è anche trovare il modo per riavvivare la speranza, fare vicinanza, ricordarsi di essere un uomo, una donna. Il Club Viareggio Host d decenni è vicino a questa bellissima realtà sostenendola in ogni modo possibile".

