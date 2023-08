"I linguaggi dell’anima" Ricci e Cinquini alla “Marineria“

Sabato al Museo della Marineria “Alberto Gianni” alle 21 avrà luogo la Presentazione del libro, contenente poesie già edite di Marcello Ricci e illustrazioni pittoriche di Daniele Emilio Cinquini. Il volume, frutto di una idea reciprocamente condivisa, raccoglie 32 poesie ispirate a esperienze ed emozioni vissute. Daniele Emilio Cinquini, oltre alla elaborazione della copertina, ha realizzato le

illustrazioni. La nota di lettura è curata dal professor Marcello Ciccuto. Marcello Ricci è autore di diverse opere poetiche. Daniele Emilio Cinquini, ha numerose pubblicazioni, ha partecipatoa molte importanti collettive, ha realizzato 16 mostre personali, è presente in collezioni di privati in Italia e all’estero, ha opere in

permanenza in, Regione Toscana Palazzo Panciatichi in molti Comuni e pinacoteche pubbliche e private. Ogni illustrazione è stata realizzata in funzione di ciascuna poesia ricercando simboli, sagome e colori che potessero meglio interagire con il testo poetico per una comunicazione più intensa e emozionale.