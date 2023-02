I Jamiroquai alla conquista di Bussoladomani

Lido di Camaiore (Lucca), 15 febbraio 2023 – D’Alessandro & Galli sta mettendo a punto il cartellone della seconda edizione della Prima estate a Bussoladomani, nei weekend di giugno 16-17-18 e 23-24-25.

Chet Faker e i Just Mustard, Studio Murena e Bruno Belissimo sono i quattro tasselli che chiudono altre due serate della manifestazione. I primi due completano il cartellone di venerdì 23 giugno, rendendolo la giornata più varia e ideale per i music lover che cercano la qualità a prescindere dai generi. Insieme all’indie rock sofisticato degli Alt-J e il viral jazz di DOMi e JD Beck (definizione tratta da un esauriente articolo di Pitchfork), ecco dunque salire sul palco uno degli artisti più interessanti dell’ultimo decennio: "Chet Faker ci ha infatti abituato a una continua evoluzione giocando con le sue varie identità - anche con il proprio nome Nick Murphy – mischiando abilmente elettronica, soul e trip hop al cantautorato. Accanto a loro i Just Mustard: una nuova e già molto apprezzata band irlandese le cui linee melodiche indie pop sono immerse in un rumoroso shoegaze e post-rock dai riverberi industrial".

Sabato 24 giugno accanto al soul funk inglese dei Jamiroquai e alle atmosfere più mediterranee dei Nu Genea, al festival nella completa formazione live, altre due realtà made in Italy tutte da ballare. Studio Murena è un collettivo che arriva da Milano sud: i suoi componenti hanno studiato al Conservatorio e portano l’accademia in strada grazie a un brillante mix tra jazz e hip-hop, che dal vivo riesce a esprimersi al meglio. Bruno Bellissimo è un dj produttore e polistrumentista italo-canadese; con la sua italo-disco sprizza funk e ironia, il ritmo perfetto per scatenarsi.

La Prima Estate ha già annunciato Bon Iver, Kings Of Convenience, Japanese Breakfast e Guinevere: sono i quattro nomi sul palco il 17 giugno. Prosegue la vendita di biglietti e abbonamenti sul sito dell’evento (www.LaPrimaEstate.it) Fino al completamento del cartellone gli abbonamenti avranno prezzi estremamente convenienti che daranno l’opportunità di seguire un intero weekend a partire da 100 € piu prevendita.

Questa la situazione. Per il primo weekend: venerdì 16 da definire; sabato 17 - Bon Iver - Kings of Convenience - Japanese Breakfast – Guinevere: domenica 18: da definire. Per il secondo weekend: venerdì 23: Alt-J - Chet Faker - Domi & Jd Beck - Just Mustard; sabato 24 Jamiroquai - Nu Genea Live Band - Studio Murena - Bruno Belissimo; domenica 25 da definire.