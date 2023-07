I grandi musicisti È il Corsanico Serata Moricone

MASSAROSA

Nello Salza, la “Tromba del cinema italiano” con il suo complesso formato da Gianfranco Romano (batteria), David Medina (basso) e Vincenzo Romano (pianoforte), è anche arrangiatore e organista, è protagonista domenica alle 21.15 al “Corsanico Festival” (10 euro di ingresso). Un concerto di rottura con la tradizionale baroccorinascimentale dei suoi concerti, Nello Salza, infatti, oltre ad essere titolare della cattedra di tromba al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, ha inciso oltre 400 colonne sonore di film con musiche anche di Piovani, Trovajoli, Ortolani, Bacalov e Morricone. Ha fatto parte di importanti orchestre italiane come quella “Sinfonica Nazionale della RAI”, di “Santa Cecilia” a Roma, del “Teatro San Carlo” di Napoli e del “Teatro La Fenice” di Venezia. È con musiche del doppio “Premio Oscar” Ennio Morricone che si esibirà nella Pieve di San Michele Arcangelo dove propone i brani da film più celebri del compositore romano. Della bravura se ne sono resi conto i frequentatori del “Corsanico Festival”, vistoche Salza e i suoi collaboratori si sono esibiti altre volte. Tutte le volte è stata una “stand ovation” per il musicista che oltre alla tromba suona il flicorno e il fischio. Salza e il complesso inizieranno con un omaggio ai film di Leone: “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più”, “C’era una volta il West” “Giù la testa” e “Il buono, il brutto e il cattivo”. Poi le colonne sonore di “Metti una sera a cena”, “Il clan dei siciliani”, “La califfa” e “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Le “suite” da “Nuovo cinema Paradiso”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e “C’era una volta in America”.

Mario Pellegrini