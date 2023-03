I giovani e l’impresa Al via i corsi di formazione

Guidare i giovani nel labirinto di norme e regolamenti da affrontare quando si vuole fare impresa, con l’aiuto dei professionisti più esperti nei vari settori. Sarà questo il tema del corso di formazione “Re start-up e ricambio generazionale” promosso dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con quattro appuntamenti in agenda marzo a giugno al Musa di Pietrasanta. Nato da una proposta del club Giovani soci della Bvlg, il percorso di formazione è stato sviluppato dall’Unione giovani commercialisti di Lucca con il patrocinio dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Lucca.

L’obiettivo è fornire spunti formativi, teorici e pratici ai giovani professionisti e imprenditori del territorio (l’iniziativa è aperta a tutti) nonché testimonianze di imprenditori per agevolare la ripartenza delle imprese, in particolar modo sulla questione del ricambio generazionale nelle aziende. Gli incontri sono rivolti a un massimo di 60 persone per ogni evento e si terranno il 14 marzo, il 18 aprile, il 23 maggio e il 6 giugno dalle 15,30 alle 19. Coloro che avranno partecipato a tutto il percorso dei quattro pomeriggi riceveranno un attestato di partecipazione. "La nostra banca – spiegano il Cda e la direzione della Bvlg – parte con questa nuova iniziativa sul territorio. Quattro giornate di formazione per giovani professionisti, imprenditori e per tutti coloro che vogliono saperne di più sul ricambio generazionale nelle aziende e per agevolare la ripartenza delle imprese. Ringraziamo il club Giovani soci BVLG per avere proposto l’iniziativa e l’Unione giovani commercialisti di Lucca per averla progettata". Info: [email protected]