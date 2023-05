I giovani e la scrittura Due incontri alla Bertelli

Due giorni di incontri a Villa Bertelli che Coquelìcot Teatro, con la collaborazione del Comune e con la compartecipazione del consiglio regionale della Toscana propone come celebrazione di un percorso sulla narrazione con gli studenti del Liceo - Michelangelo Chini. Gli eventi saranno due a ingresso libero. Il primo si svolgerà domani alle 17 e sarà l’incontro con Stefano Tofani, autore di "Sette abbracci e tieni il resto", "Nuvole zero, felicità ventitre" e del recente "In fuga col Barone. Nel mondo di Calvino". Si parlerà di idee, di leggerezza, di reale e di fantastico. Il secondo andrà in scena sabato sempre alle 17 e sarà la presentazione del libro "Forse voi non sapete che...", una raccolta di racconti nati dall’immaginazione dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Michelangelo – Chini di Forte dei Marmi. I testi presenti all’interno del libro sono il frutto di quattro anni di laboratori di scrittura creativa curati da Laerte Neri per Coquelìcot Teatro, con la supervisione della professoressa Maria Amelia Mannella.