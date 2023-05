I giovani e il mare Un romanzo da scrivere Marevivo premia gli studenti dell’Artiglio

I giovani, e il mare. Quello che bagna le estati spensierate negli anni della scuola, e che diventa un orizzonte per il futuro. Come metafora dell’esistenza, con le tempeste e le bonacce, e come occasione di crescita, umana e professionale, in cui tuffarsi.

Al rapporto tra i giovani e il mare il Club Nautico Versilia sin dal 2016 dedica grande attenzione: oltre ad aver istituito le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti e organizzato periodicamente incontri dedicati agli studenti; il Club, presieduto da Roberto Brunetti, grazie anche alla sinergia con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, da otto anni ha realizzato la Scuola Vela Valentin Mankin, con lo scopo di promuovere lo sport velico fra i giovanissimi insegnando loro l’amore e il rispetto verso il mare, il lago e il territorio, di far nascere i campioni della Vela di domani e di essere un volano per il turismo versiliese.

E così dopo il successo degli appuntamenti organizzati nei mesi scorsi – “Volare sull’acqua. Come vento e mare spingono la barca” curato dall’Ingegner Giovanni Lombardi, e “Evoluzione del design degli scafi classici a vela per l’altura” durante il quale l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini ha illustrato i temi affrontati nel suo ultimo libro – , domani, alle 10 al Club Nautico, i giovani e il mare torneranno protagonisti di un incontro organizzato con l’associazione Marevivo. L’occasione è la consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi delle tre classi del terzo anno dell’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio che hanno partecipato alla prima edizione del progetto di educazione ambientale “NauticinBlu“.

L’associazione Marevivo Onlus, da sempre in prima linea nelle attività di sensibilizzazione nelle scuole, investe ora più che mai nelle iniziative che coinvolgono le giovani generazioni “sul campo”, con lo scopo di farle sentire parte attiva del cambiamento e sensibilizzarle alla scoperta di alternative allo stile di vita odierno, mission perfettamente condivisa dal Club Nautico Versilia. Il progetto NauticinBlu, che quest’anno per la prima volta ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’Artiglio, è nato proprio con lo scopo di diffondere nuovi modelli comportamentali tra i futuri operatori del mare, alla luce degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un progetto reso possibile grazie al supporto della MSC Foundation, main donor, e alla visione del Fondatore Gianluigi Aponte che ha ispirato e sostenuto sin dall’inizio l’iniziativa.

In questa prima edizione le ragazze e i ragazzi dell’istituto nautico sono stati impegnati in una full immersion di quattro giorni, sia con lezioni in aula tenute da docenti, esperti del settore e comunicatori, che con uscite didattiche sul territorio. E le attività si sono concluse al porto di Livorno con una visita al rimorchiatore d’altura, guidati dal personale del Consorzio Antinquinamento Castalia. E domani alla consegna degli attestati di partecipazione all’iniziativa, oltre al vice presidente del Club Nautico Versilia, Ammiraglio Marco Brusco, e alla responsabile delegazione Marevivo Toscana, Marina Gridelli; saranno presenti anche Veronica Mallegni, responsabile rapporti con la scuola; i professori che hanno seguito il progetto, Annalisa Pardini e Michele Bianchi; la dirigente scolastica Nadia Lombardi, e l’assessore alle politiche culturali ed educative del Comune di Viareggio Sandra Mei, oltre ai numerosi studenti e a tutti coloro i quali vorranno assistere all’incontro. Che si concluderà con la presentazione di un elaborato realizzato dagli studenti al termine della navigazione, l’occasione per guardare a guardare al mare con gli occhi dei giovani.

