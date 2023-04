I giovani d’oggi e i social network Conferenza di Palagi al Lions Club

"I giovani d’oggi fra smartphone, pandemia e videogiochi". È il titolo dell’incontro promosso dal Club Lions Viareggio-Versilia Host per domani pomeriggio alle 17.30 a Villa Paolina (via Macchiavelli 2). Relatore sarà il socio Lions e noto psicologo Emanuele Palagi. "Il socio Palagi – anticipa il presidente del Club Guido Olmi – ci illustrerà come i nostri figli vivono e usano le nuove tecnologie, quali sono i rischi e le opportunità che esse comportano, come possiamo educarli a un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali, come possiamo sostenere il loro benessere psicologico e sociale in un periodo così difficile come quello post- pandemia". L’evento, che è a ingresso libero e gratuito, sarà introdotto dall’assessore alle politiche culturali ed educative Sandra Mei.