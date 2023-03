I "giganti" raccolti dentro ad una tazza celebrativa

Ci sono tutti, tutti i protagonisti dei 150 anni del Carnevale. Il cantastorie col suo fido Salù, il gorilla,il pagliaccio, il clochard, la bimba-soldato, Bacco nella botte, il bellissimo Burlamacco, lo stregone e infine Pulcinella. Tutti i giganti perfettamente mescolati, come il caffellatte, nella tazza celebrativa realizzata dal fotografo viareggino Raffaele Carnevale. "Il miglior modo per cominciare la giornata – dice –, ritrovando a colazione l’entusiasmo che ci ha lasciato addosso questa edizione del Carnevale".

Un oggetto da collezione, che è piaciuto ai viareggini ma anche ai turisti. "E questo – prosegue – mi riempie di felicità. Pensare che questa tazza possa ricordare un bel momento, ma anche viaggiare per il mondo, è sicuramente la più grande soddisfazione". L’idea è nata quasi per caso. Ma poteva un Carnevale non far niente per questo Carnevale? "In tanti – prosegue il fotografo – hanno partecipato a questa edizione speciale realizzando qualcosa che potesse celebrarla. Chi con un libro, con un sapone, chi con una canzone... Io ho pensato di unire la fotografia, una mia grande passione, ad un oggetto della quotidianità. Così è nata la tazza dei “Centocinquant’anni“. E spero – conclude – possano esserci tante altre edizioni e tante tazze. Mi metto a disposizione della Fondazione". Chi volesse acquistarla (i pezzi ormai sono limitati) può rivolgersi alla tabaccheria 52 di piazza Mazzini.