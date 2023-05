I genietti dei numeri di Stiava sotto i riflettori Medaglia d’argento al Rally Matematico Transalpino

Medaglia d’argento al 30esimo Rally Matematico Transalpino a Siena per la classe terza della primaria di Stiava. I bambini, guidati dalle insegnati Paola Lapasin Zorzit e Franca Martelli, si sono aggiudicati il secondo posto alla competizione nazionale che vede confrontarsi le classi di studenti dalla terza elementare alla seconda media. Su 827 scuole toscane, ne sono state selezionate tre tra cui la primaria di Stiava, che poi a Siena si è classificata al secondo posto. Cinque i problemi di logica che i bambini hanno dovuto svolgere in 50 minuti. Un lavoro di collaborazione importante che ha portato a un risultato sensazionale e ha prodotto tanta soddisfazione. Ad accogliere i bambini al rientro dalla competizione, oltre ai genitori, la sindaca Simona Barsotti.

"Come sindaca ho voluto fare personalmente i complimenti a questi bambini – il commento di Barsotti – che hanno rappresentato Massarosa con la loro bravura e passione per la matematica". Un plaudo arriva pure dall’assessore alla scuola Mario Navari: "Un grazie – le sue parole – anche alle insegnanti che hanno supportato gli alunni e che permettono con questi progetti a far crescere ulteriormente i nostri ragazzi".