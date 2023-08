I ’fragili’ abbandonati nelle strutture Anziana vittima di un colpo di calore

Si sente male per il caldo e finisce al pronto soccorso. La vittima del malore è una donna, ospite in una residenza sanitaria versiliese priva di ventilatori. Un Ferragosto da dimenticare, trascorso in struttura e senza un alito d’aria: una festa di grigliate al mare o all’aperto, di ferie e riposo in cui le gente cerca di godersi momenti di bagni, divertimento e relax.

Ma la scena allettante appena descritta purtroppo non è quella vissuta da un’ammalata a cui l’afa ha giocato un brutto scherzo, facendole rischiare il peggio. Un caso umano che non riguarda però solo anziani e malati, ma tutti noi, ignari o nell’indifferenza verso situazioni che magari non conosciamo, ma che ogni giorno vedono coinvolti i ‘fragili’, ricoverati in strutture e spesso dimenticati.

La signora in questione, quasi sessantenne e sola, è infatti vittima da tempo di varie patologie: pare che i numerosi pazienti della residenza sanitaria in questi giorni fossero ospitati in uno ‘stanzone’ in cui ai familiari, se ci sono, è vietato portare ventilatori dato che "se qualcuno ne porta uno, tutti ne vogliono" e si crea caos. Probabilmente per timore di danni alle cose e alle persone: ma la donna, con il caldo umido che incalza e l’ambiente chiuso, non ha retto il colpo e si è accasciata a terra.

Diagnosi? Un grave colpo di calore da cui si riprenderà piano piano. Adesso un’amica le ha regalato un piccolo ventilatore con la chiavetta usb che poco risolve, ma la vicenda resta molto triste e fa davvero riflettere su come vengano a volte gestite queste residenze: il fatto è che se l’aria non è climatizzata – magari per timore di far ammalare gli anziani e di far peggiorare le condizioni di chi non sta bene – le stanze diventano dei veri e propri forni.

Adesso si sta organizzando dall’esterno una raccolta di denaro per acquistare ventilatori e una petizione per farli utilizzare in momenti di caldo come questo: gli ospiti della struttura sono quasi tutti soli e seppur fragili, possono camminare. E potrebbero anche essere accompagnati e raggiungere un’area fresca all’aperto, non molto lontano.

Isabella Piaceri