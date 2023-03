I familiari "Ora chiediamo che sia fatta giustizia"

"Il pm Giannino ha detto che negli ultimi 10 anni in Italia sono accaduti 200 casi simili: questo ci conforta nel chiedere giustizia per la nostra bambina". Edoardo Bernkopf, padre di Sofia, costituito parte civile insieme alla moglie Vanna Broia, al fratello gemello di Sofia, Tommaso, e le sorelle maggiori Giulia e Vittoria, commenta così a caldo la notizia del rinvio a giudizio, supportato dal loro legale, l’avvocato Stefano Grolla del foro di Vicenza.

Al momento della lettura del rinvio i genitori sono scoppiati in un pianto liberatorio. "In aula – racconta Bernkopf – è emerso con evidenza che Sofia è stata trattenuta sott’acqua dai capelli aspirati dall’eccessiva potenza del motore di ricircolo, rendendo fondato il capo d’imputazione. Ritenevo scontato il rinvio a giudizio viste le gravi responsabilità emerse a carico di tutti gli imputati già in fase di indagine. Mi ha colpito invece sentire, durante la requisitoria del pm Giannino, che negli ultimi 10 anni sono accaduti in Italia 200 casi simili a quello costato la vita a Sofìa. Questo ci conforta nel chiedere giustizia per la nostra bambina, ma anche al fine di sensibilizzare chi può e chi deve, affinché il problema della sicurezza negli stabilimenti balneari non sia trascurata, com’è purtroppo accaduto al bagno ’Texas’ di Marina".

d.m.