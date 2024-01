I familiari e il barlume di giustizia: "È una speranza per questo Paese"

"Non è una sentenza in nome dei familiari delle 32 vittime del 29 giugno 2009, ma del popolo italiano. E questo barlume di giustizia mi auguro possa rappresentare una speranza per questo Paese". E questa speranza Marco Piagentini, che il 29 giugno lo vive ogni giorno sulla pelle e nel vuoto a cui è sopravvissuto, perdendo quella notte la moglie Stefania e i figli Luca e Lorenzo, spera possa dare coraggio "a tutti quei familiari che stanno affrontando un processo come il nostro, e purtroppo ce ne sono tanti in Italia".

Per “Il mondo che vorrei“ e i familiari di Viareggio, dopo oltre 14 anni e mezzo e 250 udienze, l’iter giudiziario è finito. "E non si dica che non è stato un processo garantista, perché – prosegue Piagentini – ci sono stati cinque gradi di giudizio in cui gli imputati hanno potuto difendersi in aula con tutti i mezzi e le modalità". " E adesso qui – tra le mani Piagentini stringe il dispositivo sentenza della Corte dei Cassazione – c’è un punto. Gli amministratori di Gatx, Jugenthal e Ferrovie dello Stato sono stati tutti condannati. Ritenuti responsabili civilmente e penalmente di una strage che ha causato la morte di 32 persone, bruciate vive". Travolte, nelle loro case, dall’esplosione scatenata dal deragliamento di un treno carico di Gpl, che partito da Trecate – in cattivo stato di manutenzione e senza controlli – ha finito la sua corsa a Viareggio, scaricando nell’ultima fermata un carico di morte, dolore e distruzione. Un disastro ferroviario "che nasce per una colpa di sistema – sostiene l’avvocato Gabriele Dalle Luche, che rappresenta l’associazione “Il mondo che Vorrei –. E nasce perché si è scelto di perseguire il profitto, investendo nell’alta velocità e in segmenti più remunerativi, a discapito di altri settori come il trasporto merci".

Per l’ex ad di Trenitalia, Vincenzo Soprano, all’alba della sentenza di Cassazione, si sono già aperte le porte del carcere. Gli altri dodici imputati torneranno in Corte d’Appello, per la terza volta, per discutere in punta di pena il ricalcolo delle attenuanti generiche come disposto dai giudici ermellini. "A noi, come parti civili, cosa succederà in Tribunale non interessa più. Interessa però – aggiunge Piagentini – cosa succederà a questo Paese, e cosa farà questo Governo. Perché quando si è insediato ha detto, giustamente, che vanno sempre garantiti gli imputati di un processo. Ma adesso che per Viareggio ci sono le condanne il Governo deve garantire che le pene vengano scontate". "Ci auguriamo il Presidente del Consiglio spenda due parole sulle condanne e la sentenza. È importante che il governo dica che chi è responsabile del disastro ferroviario paghi per quello che ha fatto".

Nessuno pagherà per tre reati: lesioni, incendio e omicidio colposo cancellati dalla prescrizione. "In un procedimento normale – dice ancora Piagentini – gli interessi e degli imputati dovrebbero coincidere con quelli delle parti civili: fare presto e arrivare alla verità. Quando però non interessa la verità, ma solo scappare dalle proprie responsabilità, la prescrizione diventa un mezzo. A Viareggio è successo questo, e speriamo che questo sistema cambi. Come speriamo da questa sentenza si tracci una linea, da cui ripensare la sicurezza sui trasporti ferrovieri".

Al premier Giorgia Meloni, al Presidente del Repubblica Sergio Mattarella i familiari scriveranno, infine, perché venga revocato il cavalierato al lavoro all’ex ad di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti; "Perché alla luce della condanna un riconoscimento così, lui, non lo merita". Ma è anche il momento che venga restituita la tessera di ferroviere a Riccardo Antonini, "che per aver scelto di inseguire la verità, di sostenere in questo percorso un sindacato e un familiare della strage, ha pagato un prezzo altissimo: il licenziamento per infedeltà nei confronti dell’azienda. Riccardo – prosegue Daniele Rombi – ci ha insegnato cos’è la ferrovia. Ma soprattutto ci ha insegnato che le battaglie si possono perdere, ma che quelle che decidiamo di non combattere – conclude Rombi – sono già perse".