"I dottori non assistono Così la sanità va in tilt"

La rete dei medici di famiglia è saltata a Massarosa. È quanto denunciano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alberto Coluccini e Michela Dell’Innocenti, assieme al consigliere regionale del partito di Giorgia Meloni Vittorio Fantozzi. "I medici di famiglia rispondono soltanto in alcune ore del giorno – raccontano –, in altre inseriscono la segreteria e i pazienti rimangono senza assistenza: un’assistenza che comunque non viene garantita nell’arco dell’intera giornata. E i pazienti sono costretti ad affollare il pronto soccorso".

"A volte sono gli stessi medici curanti a indirizzare i pazienti verso i pronto soccorso, anche in assenza di particolari emergenze sanitarie – continuano gli esponenti di Fdi – ingolfando così l’emergenza e l’urgenza, che non riesce più a rispondere alle esigenze della popolazione. Serve una riorganizzazione della sanità territoriale, altrimenti pronto soccorso e ospedali sono destinati ad andare continuamente in tilt. E questi disservizi vengono pagati, in modo particolare, da centri medio-piccoli come Massarosa, che non hanno sul territorio strutture sanitarie o ambulatori specialistici".

Tutto questo comporta "una sanità sempre più in sofferenza, con medici, infermieri e operatori socio-sanitari costretti a turni di lavoro sempre più pesanti a causa di una cronica carenza di personale. Il personale è talmente ridotto all’osso che, nei mesi scorsi, per garantire i servizi a Viareggio e Lucca sono state cancellate anche le ferie . Rispondere alla domanda dell’utenza sarà sempre più complicato visto anche il taglio delle guardie mediche notturne che farà aumentare gli accessi ai pronto soccorso".